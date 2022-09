Nos últimos anos, as casas reais europeias têm vindo a diminuir o número de membros oficiais. O último caso a seguir esta tendência foi a monarquia da Dinamarca.

A rainha Margarida II emitiu um comunicado no qual anunciou que a partir do dia 1 de janeiro de 2023 os quatros filhos do príncipe Joaquim [seu filho mais novo] deixarão de ter o título real de príncipe/princesa.

O objetivo é que os jovens tenham mais liberdade para tomar decisões ao longo da sua vida, sem se verem condicionados com as obrigações que a ligação à realeza impõe.

"Em abril de 2008, sua majestade, a rainha, concedeu aos filhos, respetivos companheiros e descendentes os títulos de conde e condessa de Monpezat. Em maio de 2016 foi igualmente anunciado que sua alteza real, o príncipe Christian [filho mais velho do príncipe Frederico, herdeiro ao trono], será o único neto da rainha a receber uma anuidade do estado.

Numa extensão natural, sua majestade decidiu que, a 1 de janeiro de 2023, os filhos de sua alteza real, o príncipe Joaquim, só poderão usar os títulos de conde e condessa de Monpezat, enquanto os títulos de príncipe e princesa que tinham até ao momento serão descontinuados.

Os descendentes do príncipe Joaquim continuarão a ser tratados como excelências no futuro. A decisão da rainha está em linha com os ajustamentos similares que outras casas reais têm feito nos últimos anos.

Com a sua decisão, sua majestade, a rainha, espera conseguir criar a estrutura para que os quatro netos possam tomar decisões sobre a própria vida sem serem limitados pelas considerações especiais e deveres que a afiliação formal com a Casa Real da Dinamarca envolve enquanto instituição.

Todos os quatro netos mantêm a sua posição na linha de sucessão [ao trono]".

Recorde-se que Joaquim é pai de Nickola, de 23 anos, e Félix, de 20, frutos do seu primeiro casamento com Alexandra Manley. Já Henrik, de 13 anos, e Athena, de 12, nasceram da atual relação com a princesa Marie, com quem vive em França.

Leia Também: Príncipe Frederico e Mary da Dinamarca recebem 350 convidados em festa