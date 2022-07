A rainha Letizia não tem nenhum problema em reciclar looks, mesmo quando são das filhas.

Esta quarta-feira, 27 de julho, a rainha de Espanha, de 49 anos, não passou despercebida com um vestido de verão, em tons vermelho e branco. Uma peça familiar, que já tinha sido usada no mês passado pela filha mais velha, a princesa Leonor, de 16 anos.

O vestido da marca espanhola Dándara está atualmente em promoção e custa 39.99 euros.

Veja na galeria as imagens de Letizia com a referida peça, e ainda algumas fotografias de Leonor com o vestido.

