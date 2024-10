A filha mais velha do rei de Espanha surpreendeu com um 'look' diferente do habitual no arranque dos Prémios Princesa das Astúrias 2024.

Na audiência com os vencedores, a Princesa usou um vestido curto, cinzento, em malha 'tweed', da marca francesa 'Maje'. A peça não está disponível online já que é de uma coleção passada e, para estar mais dentro do protocolo, Leonor optou por usar collants pretos. No que toca aos sapatos, a filha de Letizia usou uns 'scarpins' pretos da marca Carolina Herrera. Esta já é a quinta vez que Leonor marca presença na entrega destes prémios como anfitriã. Veja as imagens na galeria.