Tal como acontece todos os verões, os reis de Espanha estão em Palma de Maiorca para umas férias de verão em família e na noite desta quinta-feira, dia 3 de agosto, decorreu a tradicional receção à sociedade Balear, um evento presidido por Felipe VI, Letizia e pela rainha Sofia.

Neste evento - no qual a família real abre as portas da sua residência oficial em Maiorca, o Palácio de Marivent - a rainha costuma surpreender sempre com a estreia de visuais e este ano não foi diferente.

Letizia escolheu um look perfeito para as noites de verão, composto por um vestido de comprimento até aos tornozelos, em branco, com estampado em azul, e um grande folho na zona do peito. A peça, de mangas curtas e decote Bardot, é da Desigual, uma estreia no guarda-roupa da rainha de Espanha, que nunca foi vista a usar esta marca.

O vestido realça o bronzeado e os braços tonificados da mulher de Felipe VI. Apesar de ter tido um custo de 829 euros, a peça encontra-se atualmente esgotada em todos os tamanhos.

Para completar o look, Letizia optou pelo seu calçado preferido para o verão, as alpercatas. Desta vez escolheu um par em tom cru, da Macarena Shoes, que já usou em diversas ocasiões. Por fim, elegeu uns brincos dourados em formato de rosa dos ventos.

Veja as imagens desta receção na galeria.