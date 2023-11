A jornalista espanhola Sonsoles Ónega viveu recentemente um momento muito especial

Enquanto se encontrava numa livraria no centro de Madrid a autografar exemplares do seu livro que foi distinguido com o Prémio Planeta, 'Las hijas de la criada', na fila para receber o seu exemplar assinado estava uma pessoa muito especial.

Trata-se da rainha Letizia, que também era jornalista antes de se casar com o então príncipe Felipe, e que é amiga de Sonsoles Ónega há mais de 20 anos.

Quando viu a mãe da princesa Leonor, a jornalista não conteve a emoção, tal como mostram as fotografias partilhadas pela imprensa espanhola.

