Sempre dona de um estilo elegante, com alguns toques de irreverência, a rainha Letizia não passa despercebida com as suas escolhas no que às indumentárias diz respeito.

Ainda hoje, 15 de fevereiro, por exemplo, a monarca espanhola deu nas vistas durante uma audiência no Palácio de Zarzuela, em Madrid.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Letizia elegeu um visual monocromático em tons de vermelho, sapatos incluídos.

As calças de napa, que já tinha usado no passado, foram o grande destaque.

