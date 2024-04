Os reis Felipe VI e Letizia viajaram até Las Palmas para presidirem esta quinta-feira, dia 11, à cerimónia dos Prémios Nacionais de Inovação e Design 2023.

Para a ocasião a rainha Letizia estreou um novo visual, ideal para a primavera.

Trata-se de um conjunto de calças e blazer oversize em tom coral, duas peças da Hugo Boss, uma das marcas de eleição da rainha de Espanha, que Letizia coordenou com uma blusa branca, também nova, com mangas curtas.

Como complementos, a rainha elegeu uns sapatos de salto kitten em tom nude, de Magrit.

Veja as fotografias do look da rainha na galeria.

