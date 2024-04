Os deveres reais estão à frente para o rei Felipe VI. Depois de ter visitado a mãe, a rainha emérita Sofía, no hospital - tendo sido internada esta semana devido a uma infeção urinária -, eis que o monarca espanhol viajou para as Canárias com a mulher, a rainha Letizia.

Os dois presidiram à entrega dos Prémios Nacionais de Inovação e Desenho 2023.

Para a ocasião, a soberana estreou um fato coral de Hugo Boss, que conjugou com uma camisa branca e sapatos Magrit.

Sorridentes, os monarcas cumprimentaram todos os presentes, não revelando indícios de preocupação.

Em declarações aos jornalistas, Felipe VI já tinha garantindo que a "mãe estava bem": Rei Felipe VI atualiza estado de saúde da mãe. Rainha Sofía foi internada