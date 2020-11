A rainha Letizia é uma das figuras da realeza mais elogiadas no que diz respeito ao estilo, sendo as suas aparições públicas alvo de grandes atenções pelos modelitos com que 'desfila'. Neste sentido, há detalhes que não passam despercebidos e um deles foi o hábito que adotou o ano passado e que se tem tornado (quase) numa imagem de marca.

A revista Vanitatis chamou a atenção para o facto da monarca ter começado a usar casacos e sobretudos pelos ombros. Pensa-se que a única razão que tenha levado Letizia a 'apaixonar-se' por esta tendência seja o facto de ser um símbolo de elegância, que torna os visuais ainda mais sofisticados.

Além disso, desta forma o visual que usa por baixo dos casacos não perde destaque e fica mais visível.

Dona de um estilo clássico e feminino, decidiu acrescentar aos looks este pequeno 'je ne sais quoi'.

Aprova?

© Getty Images

