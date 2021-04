Esta segunda-feira, dia 12, a rainha Letizia marcou presença num evento em homenagem à advogada Clara Campoamor, conhecida pelo papel na defesa dos direitos das mulheres, mas a sua chegada não correu como previsto.

Como notou o jornal El Mundo, uma falha de protocolo levou a que a monarca fosse 'abandonada'. As imagens mostram que, quando Letizia saiu do carro que a transportava e se dirigiu à porta do Congresso dos deputados, não encontrou nenhuma comitiva para a receber.

Após um pequeno impasse, os segundos de espera chegaram ao fim com o aparecimento de vários membros do Congresso que se apressaram em direção à mulher do rei Felipe VI.

