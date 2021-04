A rainha Isabel II tem uma importante regra que sempre segue: nunca falar mal de nenhum membro da família real a pessoas de fora - independentemente das circunstâncias.

Apesar de não ser uma regra oficial, uma vez que não se encontra contemplada no protocolo, esta é muito importante no seio da monarquia, uma vez que o derradeiro objetivo de sua majestade é manter a família forte e unida.

A informação foi revelada pelo autor real Bryan Kozlowski no seu livro - 'Long Live the Queen! 13 Rules for 'Living from Britain's Longest Reigning Monarch' -, onde revela aos leitores as 13 regras mais importantes que foram seguidas pela monarca ao longo do seu reinado e que têm sido fundamentais para a superação das crises.

"Uma das regras não oficiais da rainha é nunca falar mal de nenhum membro da família a estranhos, ela apoia-os sempre que pode", escreve Kozlowski.

"A Diana fez a vida da rainha inimaginavelmente difícil nos anos 90, mas a esta rapidamente saiu em sua defesa quando, durante uma conferência de imprensa no palácio, um jornalista do News of the World perguntou porque é que Diana não pedia a alguém para fazer os recados por si se não gostava que os paparazzi andassem atrás dela".

"'Isso é a coisa mais pomposa que já ouvi', respondeu a rainha, ouvindo aplausos de outros jornalistas na sala", lembra.

O mesmo autor nota igualmente que a monarca gosta de olhar para o quadro em geral e não apenas para a situação em concreto. "Ela ainda acredita, tal como a mãe dela acreditava, que 'uma família unida é a coisa mais forte do mundo'", completa.

