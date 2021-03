A rainha Isabel II saiu de casa para mais um evento público, o primeiro depois de ter estado afastada por causa da pandemia.

A monarca fez a sua primeira aparição pública do ano (e uma das poucas saídas presenciais desde o início da pandemia), esta quarta-feira, 31 de março. Um evento que serviu para marcar o centenário da Força Aérea Real Australiana no memorial das Forças Aéreas em Runnymede, Surrey, que fica perto do Castelo de Windsor, onde está hospedada com o marido, o príncipe Filipe, de 99 anos.

Para a ocasião, a rainha - que vai celebrar o seu 95.º aniversário no dia 21 de abril - escolheu um conjunto primaveril, com um casaco comprido verde claro e um chapéu da mesma cor com flores amarelas e brancas.

Embora não tenha usado máscara, a cerimónia ficou marcada pela distância física.

De recordar que a rainha foi vacinada contra a Covid-19 no passado mês de janeiro.

Veja na galeria as imagens deste evento que não foi realizado através de videochamada, como tinha sido feito até aqui.

