Esta quarta-feira, dia 21 de abril, a rainha Isabel II está de parabéns. A monarca completa 95 primaveras, data que será celebrada num evento mais pequeno e privado, apenas com os familiares mais próximos (nos quais o neto, o príncipe Harry, não se encontra incluído).

Segundo o jornal The Sun, sua majestade recebeu dois presentes muito especiais do príncipe André, seu filho: dois cães bebés.

"A rainha não estava a planear em ter mais cães porque tem medo de estar muito velha para isso. Mas foi o André quem surpreendeu a mãe com dois cães bebés quando ela se sentiu em baixo e sozinha no castelo, depois do duque ter sido levado para o hospital", contou uma fonte à publicação.

Recorde-se que André, duque de Iorque, afastou-se do seu papel enquanto representante da realeza há 18 meses, devido ao escândalo relacionado com Jeffrey Epstein.

