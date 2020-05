Atualmente, Isabel II encontra-se em isolamento em Windsor por causa da pandemia do novo coronavírus, contudo, segundo as mais recentes informações da imprensa internacional, esta é uma situação que poderá perdurar mesmo quando a quarentena chegar ao fim.

Conforme noticia o jornal The Sun, há uma preocupação acrescida com a monarca por causa do vírus, por isso, está a ponderar-se que esta não regresse à vida pública pelo menos até ao final do verão.

A informação foi dada pelo biógrafo real, Andrew Morton:

"O vírus da Covid-19 não se vai embora tão depressa e irá ficar connosco durante meses, se não mesmo anos. Seria muito arriscado para a rainha começar a encontrar-se com pessoas diariamente. Ela sempre adorou sair e estar com pessoas, mas não pode arriscar-se. Se ela ficar infetada pode ser fatal e poderia ser perigoso para o príncipe Filipe", disse o especialista.

Por isso, na sua visão, os principais compromissos iriam passar a ser cumpridos virtualmente, mas ainda não há uma estratégia definida a esse respeito.

