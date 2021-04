No dia em que se despediu do marido, o príncipe Filipe, no funeral que aconteceu no passado sábado, dia 17 de abril, eis que a rainha Isabel II lamentou a morte de mais um amigo próximo.

O especialista em corridas de cavalos e conselheiro da rainha, Sir Michael Oswald, que esteve durante 30 anos à frente da Royal Studs, morreu no sábado, conforme noticiou o Times of London, vítima de doença prolongada. Tinha 86 anos.

Oswald era fotografado regularmente ao lado da monarca britânica, que sempre foi uma grande adepta de corrida de cavalos.

Sir Michael Oswald também tinha sido amigo da rainha mãe.

A rainha Isabel II e Sir Michael Oswald durante o Investec Derby Festival em 2016© Getty

Leia Também: Rainha Isabel II não será mais tratada por Lilibet. Porquê?