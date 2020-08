Todos os anos, com a chegada do tempo frio, a rainha Isabel II e o marido, o príncipe Filipe, regressam ao Palácio de Buckingham depois do verão passado na sua propriedade na Escócia, Balmoral. Contudo, este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a 'tradição' irá ser quebrada.

Em vez disso, conforme nota a revista People, o casal deverá voltar para o Castelo de Windsor, onde estiveram em isolamento.

Ainda segundo o Sunday Times, este constitui o período mais longo em que a monarca esteve afastada de Buckingham, desde que assumiu o trono em 1952.

Importa notar que todos os cuidados estão a ser tomados de forma a proteger sua majestade. O staff, inclusive, foi reduzido ao máximo.

