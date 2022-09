A má relação de Meghan Markle com o pai, Thomas Markle, era um assunto que a rainha Isabel II não ignorava. Aliás, de acordo com a especialista em realeza Katie Nicholl, a monarca terá incentivado a mulher do príncipe Harry a fazer as pazes com o progenitor.

No seu livro, 'The New Royals', Katie Nicholl escreve: "A rainha via o quão prejudicial era a situação entre a Meghan e o seu pai, por isso falou com a Meghan sobre isso e tentou incentivá-la a conversar com Thomas".

Uma fonte real contou a Katie que a falecida rainha sentiu que "as coisas com Thomas não foram feitas da melhor maneira e que se tivesse sido diferente, o resultado teria sido melhor".

De recordar que Meghan já não vê o pai desde 2018, quando se casou com o príncipe Harry.

