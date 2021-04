Sofia, condessa de Wessex, mulher do príncipe Eduardo, falou com os jornalistas à saída do Castelo de Windsor, este sábado.

A rainha Isabel II está a reagir muito bem, dentro do possível, à morte do marido, o príncipe Filipe, com quem estava casada há 74 anos, informou Sofia, condessa de Wessex, sua nora. Juntamente com o marido, o príncipe Eduardo, Sofia fez uma visita à monarca - que se encontra no Castelo de Windsor, para ver como estava. De lágrimas nos olhos e depois de ser questionada sobre o assunto pelos jornalistas do The Sun, a confessa notou: "A rainha está ótima". Sublinhe-se que sua majestade tem recebido a visita de vários membros da família real britânica que pretendem prestar pessoalmente as suas condolências. Na passada sexta-feira, dia 9, o príncipe Carlos foi visto a entrar no Castelo de Windsor. Foi também ele quem quebrou o silêncio sobre a morte do príncipe Filipe durante uma breve declaração aos jornalistas. Leia Também: Vídeo. Príncipe Carlos quebra silêncio sobre a morte do pai Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram