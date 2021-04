O príncipe Carlos foi o primeiro membro da família real britânica a quebrar o silêncio acerca da morte do príncipe Filipe, seu pai. Este sábado, dia 10 de março, o filho mais velho da rainha Isabel II fez uma declaração aos jornalistas, cujo vídeo foi posteriormente partilhado nas redes sociais da realeza.

"Queria dizer que o meu pai ao longo dos últimos 70 anos prestou o mais incrível e devoto serviço à rainha, à minha família, ao país, mas também a toda a Commonwealth", começa por referir.

"Como podem imaginar, a minha família e eu sentimos muito a falta do meu pai. Ela era uma figura amada e apreciada e, para além de tudo, imagino que ele ficaria emocionado com o número de pessoas aqui e também no resto do mundo e na Commonwealth que partilham a nossa perda e tristeza", sublinha.

"O meu querido papá foi uma pessoa muito especial que penso que, acima de tudo, iria ficar impressionado pela reação e pelas coisas tocantes que têm sido ditas acerca dele e, desse ponto de vista, eu e a minha família estamos profundamente gratos. Irá ajudar-nos nesta perda em particular e neste momento triste. Obrigada", completa.

Recorde-se que as cerimónias fúnebres estão marcadas para o próximo sábado, dia 17 de abril. A despedida contará apenas com a presença de um grupo restrito de 30 pessoas - amigos e familiares mais próximos -, devido às restrições da pandemia.

