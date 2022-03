Aos poucos, Camilla Parker Bowles vai conseguindo um estatuto mais elevado no seio da família real britânica. Esta sexta-feira, 18 de março, foi anunciado nas redes sociais que a mulher do príncipe Carlos iria ser a madrinha real do Teatro Nacional, responsabilidade que, até ao momento, pertencia à rainha Isabel II.

"Foi hoje anunciado que a duquesa da Cornualha, uma apoiante das artes e admiradora do teatro de longa data, é a nova madrinha real do Teatro Nacional.

O patronato é transmitido para a duquesa de Sua Majestade, a rainha.

A missão do Teatro Nacional é tornar o teatro acessível a toda a gente. Através da partilha de histórias, no palco ou virtualmente, há um esforço para ser acessível, inclusivo e sustentável", lê-se num comunicado partilhado na conta de Instagram da Clarence House.

