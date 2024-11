Se há causa pela qual a rainha Isabel II lutará até morrer será em defesa das vítimas de violência doméstica. "Continuarei até não poder mas", afirmou a monarca num novo documentário para a ITV.

Não ficando indiferente aos efeitos dos abusos tanto em homens como em mulheres, acrescentou: "Fico atónita pela quantidade de pessoas que estão a ser mortas… Chegou às duas por semana. É tão importante fazer algo agora".

"Só avaliando superficialmente fica-se em choque. É um crime tão hediondo. Se existissem mais pessoas a falar sobre isto… As pessoas ficam tão chocadas com o que ouvem que querem fazer alguma coisa para porem um fim a isto", completou.

A soberana visita ainda sobreviventes de violência doméstica e associações que as apoiam.

"Não deveriam ter vergonha. A culpa não é delas. Acho que quando se convencem que a culpa não é delas, então começam a sentir-se elas mesmas novamente", completou.

O documentário, totalmente produzido por mulheres, intitula-se Love Monday, 'Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors charts Camilla's'.

