O rei Carlos III fez uma declaração de foro mais pessoal esta semana.

O monarca, que completa hoje 76 anos de vida, revelou a última vez que ficou emocionado e de lágrimas nos olhos.

Tal aconteceu quando assistiu ao documentário da rainha Camilla - 'Her Majesty the Queen: Behind Closed Door' - acerca da sua luta contra a violência doméstica.

Num determinado momento da produção, Camilla realça que manterá esta batalha enquanto tiver forças.

"É comovente, não é? Acho que os BAFTA [British Academy of Film and Television Arts] estão interessados", notou, conforme revela o The Telegraph.

Numa receção que fez no Palácio de Buckingham e em conversa com a realizadora e produtora Kerene Barefield e Naveed Chowdhary-Flatt, este acrescentou: "Fiquei muito orgulhoso. Deixou-me de lágrimas nos olhos".