Em junho, a rainha Isabel II celebra uma das datas mais marcantes da sua vida: o Jubileu de Platina. Como tal, as comemorações estão a ser pensadas e preparadas ao pormenor.

Esta semana, por exemplo, conforme evidencia a revista Hello!, a monarca britânica decidiu abrir as portas dos jardins do Palácio de Buckingham para a apresentadora Mel Giedroyc. No evento, profissionais em organização de eventos vieram de todo o país para traçar os planos das celebrações.

Note-se que as previsões apontam que mais de 12 milhões de pessoas estejam nas ruas quando a data chegar.

“Toda a gente, independentemente de onde esteja, pode participar no grande almoço do Jubileu, quer seja com uma bebida à porta, com um churrasco no quintal, ou com uma festa na rua - é fácil fazer parte”, disse Mel em nome do palácio.

As expectativas para as celebrações são, naturalmente, altas.

Leia Também: Os dois objetos que a rainha levou na mala na homenagem ao marido