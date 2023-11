Dia de festa para Carla Baía. A relações públicas celebra mais um ano de vida este domingo, dia 19 de novembro, e logo pela manhã recebeu uma declaração de amor do marido, Rahim Sancher, que partilhou uma fotografia da companheira e um carinhoso texto nas redes sociais.

"Hoje é o dia dela… Hoje é dia de comemorar a vida de quem completa a minha. Apaixonado por ti desde o primeiro dia…", começou por escrever o designer.

"Senhora e dona do meu coração, guerreira da vida que sempre soube o que quer e para onde vai. Cuidadora dos seus com amor e verdade. A que dança comigo uma boa sevilhana ou outra música qualquer. Companheira de todas as viagens… feita da verdadeira 'fibra do Norte', que adoro e que não deixa nada por dizer. Genuína e Genial!", continuou.

"Inteligente e com a gargalhada mais bonita… e muitos mais 'details' que fazem de ti a melhor! Minha Mulher e Mãe do meu filho (e que sorte a nossa), que a vida te abençoe sempre com as maiores felicidades! Feliz aniversário! Te amo até ao infinito…".

De recordar que o casal tem um filho em comum, Noah, de dez meses.

