Rafaella Santos (muito) ousada nas redes sociais. Irmã de Neymar faz sucesso em topless

Rafaella Santos está cada vez mais ousada nas redes sociais e, um mês e meio depois de ter publicado uma fotografia em topless apenas com o cabelo a esconder-lhe o peito, a irmã do futebolista paulista Neymar volta a repetir o feito. A influenciadora digital brasileira de 24 anos mostrou, novamente, que continua a saber agradar aos mais de 5,5 milhões de admiradores que a seguem no Instagram. Na última foto que publicou, é possível ver o coração que tem tatuado no seio esquerdo.

No passado dia 16 de maio, Rafaella Santos já tinha surpreendido os seguidores com um retrato ainda mais atrevido do que aqueles que costuma partilhar habitualmente. A influenciadora digital está, todavia, longe de ser a única familiar do popular jogador de futebol brasileiro a andar nas bocas do mundo. No início do mês, a mãe do desportista, Nadine Gonçalves, discutiu com o namorado, Tiago Ramos. Durante o conflito, o modelo cortou-se num vidro e teve de ser levado para o hospital.