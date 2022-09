Rafael Nadal conseguiu mais uma vitória e com ela o acesso à terceira ronda do US Open. Junto da imprensa, o tenista espanhol acabou por abordar o estado de saúde da mulher, María Perelló, que foi internada numa clínica da qual já saiu.

Ao referir-se à situação pessoal em que se encontra, falando da companheira, afirmou: "A minha mulher está bem".

De recordar que na semana passada foi noticiado pelo Diario de Mallorca que María Perelló, na altura grávida de 31 semanas, tinha sido internada numa clínica e que iria ser operada. Neste momento a companheira do tenista já não se encontra internada na clínica, como refere o AS.

"São situações que às vezes são mais difíceis de gerir quando estás longe de casa. É preciso ir passo a passo, dia a dia", acrescentou, confessando que tem tentado adotar essa postura, "estar calmo" e "concentrado no que tem de estar", mas "às vezes as coisas não são tão fáceis".