Vanessa Martins está a aproveitar da melhor forma as suas férias. Ao lado do marido, Marco Costa, e da família do famoso pasteleiro, a digital Influencer tem aproveitado para renovar o bronzeado e desfrutar de relaxantes mergulhos na piscina ou no mar.

"Mais uns dias disto e troco a boia pela cadeira na secretaria. Mas ainda quero roubar uns dias em agosto e setembro! Porque por mim estava sempre de férias e vocês? Não mintam...", brincou Vanessa esta quinta-feira ao partilhar com os fãs uma fotografia onde se mostra em biquíni, de topless e com o seu rabiosque definido em grande destaque.

Ora veja:

