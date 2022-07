R. Kelly tem vindo a ser vigiado de perto na prisão onde se encontra a cumprir pena em Nova Iorque, uma vez que a polícia teme que o artista atente contra a própria vida.

“A ironia de colocar alguém de vigia quando não tem tendências assim é que, na verdade, acaba por causar mais danos”, disse a advogada Jennifer Bonjean à CNN.

Kelly, de 55 anos, foi colocado de vigia pelo facto de ser uma figura pública, nota ainda a defensora legal.

“Colocar alguém sob vigia naquelas condições é cruel e pouco usual quando não é preciso”, completou.

Recorde-se que o cantor do sucesso ‘I Believe I Can Fly’ foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico sexual e crime organizado.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Vítimas descrevem como R. Kelly "destruiu as suas vidas"