Quim Barreiros esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira e explicou que não é nada de tecnologias e, muito menos, a redes sociais.

"Vou fazer 77 anos e não sei ligar um computador, nunca peguei num computador, os telemóveis é só para atender as chamadas. Às vezes mandam-me coisas e tenho de pedir ajuda a alguém", destacou o artista popular português.

"Porque eu não quero. Toda a gente tem o meu número de telefone e toda a gente me manda mensagens, homens do meu tempo, homens mais novos, mensagens de sacanagem, pornografia... Se fosse a ver aquilo tudo, perdia o meu tempo a ver aquilo", explicou de seguida no 'Dois às 10', da TVI.

"Mesmo para espetáculos, estou farto de avisar os empresários para não me mandarem mensagens, telefonem-me", rematou.

Na ida ao programa das manhãs da TVI, Quim Barreiros falou das mulheres da sua vida, tendo começado pela mãe, que morreu quando tinha 16 anos. "Tudo de bom que tenho herdei da minha mãe. Sou uma pessoa meiga, sensível...", realçou. Também falou da mãe dos seus filhos e da neta, que já tem 13 anos.

Antes de seguir para a atuação, onde cantou o novo tema 'Uma Mulher de 40', Quim Barreiros deixou uma mensagem a todas as mulheres para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebra esta sexta-feira, dia 8 de março.

"Quero enviar a todas as mulheres um beijão e confiem em Portugal. Nós homens sem vocês não somos nada. Muito obrigado", disse.