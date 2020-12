Depois de ter sido noticiado que Quim Barreiros testou positivo à Covid-19, resultado que teria recebido nos bastidores do programa 'O Preço Certo', da RTP1, o próprio cantor fez questão de confirmar publicamente essas mesmas informações.

Na sua página de Instagram, o artista partilhou um vídeo onde se mostra otimista e com o seu característico bom humor. "Quero agradecer ao programa 'Preço Certo' a oportunidade que me deu em eu saber que sou positivo à Covid-19. Estou em casa, estou muito bem, e quero-vos dizer que estejam atentos à minha nova música 'Vamos Todos à Vacina' - já anda aí pela Internet", disse.

"E atenção à próxima música que eu fiz com todo o carinho e com todo o amor para todos os meus amigos. Um feliz Natal, um bom ano, um grande abraço do Quim Barreiros e até um dia destes", acrescentou.

Na legenda da publicação, pode ainda ler-se: "Apanhei o bicho! Mas estou rijo! Agora aguardo um segundo teste para ter a certeza absoluta… Hoje o tio Quim dá-vos uma dica de ouro: PROTEJAM-SE".

