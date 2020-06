Andreia Dinis inspirou os seguidores na tarde desta quinta-feira, dia 4, ao mostrar o seu corpo real nas redes sociais.

A atriz, de 42 anos, partilhou uma foto em que surge em biquíni na piscina e na legenda da mesma chamou a atenção: "Quilinhos a mais... sim. Celulite... yep. Rugas... check. Feliz... definitivamente".

"Sei que posso melhorar, mas também sei que não vou ficar obcecada com isso. Para a semana começo novamente a treinar, aos bocadinhos. Portanto, no final do dia, o que importa é que sejamos felizes", acrescentou ainda.

