João Montez foi o grande entrevistado de Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 3 de maio. O apresentador da TVI falou da fase atual da sua vida - muito feliz, tendo em conta que foi pai pela primeira vez há pouco tempo - e da sua carreira no pequeno ecrã.

"Sinto-me completo neste momento e lido melhor com esses julgamentos. Há uns mais duros do que outros", confessa.

Referindo-se à época em que assumiu a posição de apresentador do 'Querido, Mudei a Casa', lugar que antes era ocupado por Gustavo Santos, Montez acrescentou: "Posso dizer que a transição do ‘Querido Mudei a Casa’, quando mudou de apresentador - eu que me achava até um tipo consensual, soube lidar com essa fase o melhor que podia, trabalhando - não posso mentir e dizer que não foi duro. Ouvir críticas a dizer que estou a tirar o lugar a outro…".

Veja o momento.

