Esta terça-feira, João Montez esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, onde foi surpreendido com uma mensagem da mãe.

A progenitora revelou todo o orgulho e admiração que nutre pelo filho, mas foi o pedido insólito que lhe fez que se destacou.

"Por favor não ensines à menina todas as coreografias e canções dos Excesso como fazias com os teus amigos", pediu, referindo-se à filha de João Montez, Maria Luísa, que nasceu há poucas semanas.

"Uma mãe serve para isto, para me envergonhar", reagiu o apresentador ao pedido da mãe.

Veja o momento aqui.

