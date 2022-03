Maria Rueff voltou a pronunciar-se sobre a morte da irmã, Maria do Céu. Nas stories da sua página de Instagram, a atriz partilhou um novo desabafo onde se 'mostra' de coração partido.

"Querida irmã, cada vez mais difícil aceitar", escreveu.

Mas não ficou por aqui e no Facebook, partilhou ainda um texto que fala sobre Maria do Céu, tendo acrescentado na legenda: "Orgulho desmedido no teu legado. 'Não se perderá'".

© Instagram

