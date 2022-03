Morreu uma das irmãs mais velhas de Maria Rueff, Maria do Céu, como a atriz partilhou num emotivo texto publicado nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, 23 de março.

Junto de uma fotografia antiga, Maria Rueff começou por escrever: "É assim que nos queria para sempre, de mãos dadas, num dia de verão, com a promessa de um futuro risonho à nossa frente. Tanto que te amo, querida Céu. Sei que to disse mil vezes, mas fico a pensar que não foram suficientes".

"Gratidão por todos os ensinamentos que me deste e pelas nossas gargalhadas tão sonoras e cúmplices. Com quem as darei agora, diz-me?! Se foi também contigo que aprendi a rir das coisas desarranjadas que a vida nos deu", acrescentou.

"Ó Céu… minha querida irmã, que dor dilacerante… 'fica só mais um bocadinho'… Leva contigo e aos nossos o amor que eternamente nos une, que eu como no poema do nosso pai 'vou pedir de joelhos a Maria, que te leve, pela mão, ao Paraíso'", completou.

Logo após a mensagem, foram muitos os fãs, colegas e amigos, entre eles figuras públicas, que deixaram uma carinhosa mensagem. "Um abraço forte, meu amor. Os meus sentimentos", disse Mariama. "Muito amor para ti", comentou Beatriz Gosta. "Maria, aceita um abraço nosso com todo o amor que por ti temos", reagiu Ruben Madureira.

Leia Também: Maria Rueff elogia prestação de Pedro Alves em 'Festa é Festa'