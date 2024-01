Se sempre sonhou em ter uma réplica do 'revenge dress' ('vestido da vingança', usado pela princesa de Gales em 1984, no mesmo dia em que o príncipe Carlos admitiu que a tinha traído com Camilla), então esta é a sua oportunidade.

A Bonhams London está a leiloar figurinos, adereços e cenários da série 'The Crown', da Netflix.

"Os figurinos, adereços e cenários icónicos de 'The Crown' são extensivamente pesquisados ​​e feitos com uma atenção verdadeiramente impressionante aos detalhes por mestres artesãos", notou Charlie Thomas, diretor da casa de leilão.

"Esta não é apenas uma oportunidade incrível para adquirir peças de uma série histórica, mas também é o mais próximo que alguém poderá ter da realeza", nota.

Vestido criado para a série 'The Crown' da Netflix © Getty Images

Para além do vestido, no leilão estão incluídas peças como o anel de noivado da princesa Diana ou a carruagem real, a Gold State Coach.

