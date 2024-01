O príncipe Harry tentou ser brincalhão mas acabou a receber várias críticas nas redes sociais. O filho mais novo do rei Carlos III disse, na brincadeira, que John Travolta se "alimenta" do momento em que dançou com a princesa Diana e as reações a tais palavras não tardaram a chegar.

O duque de Sussex foi homenageado como uma 'Lenda Viva da Aviação' e recebeu o prestigioso prémio das mãos do ator, que dançou com a falecida mãe do príncipe na Casa Branca para o presidente Ronald Reagan em 1985.

Harry abraçou a estrela de Hollywood e piloto e referiu-se ao mesmo como "capitão John", isto antes de começar o seu discurso.

"Muito obrigado, capitão John. Eu tinha um ano quando dançou com a minha mãe, como disse a todos aqui e continua a alimentar-se disso, provavelmente todas as noites", disse o príncipe Harry, dirigindo-se ao ator.

Após tais palavras, foram várias as críticas a Harry no X (antigo Twitter). "Os seus comentários parecem muito desrespeitosos para com a lenda John Travolta. O que é que está a acontecer?", escreveu um internauta.

"Nunca ouvi o John Travolta a mencionar a dança com a Diana. Que homem horrível e mimado em que o bebé Harry se tornou", pode ainda ler-se entre os muitos comentários.