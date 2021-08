Quentin Tarantino revelou numa entrevista recente que prometeu quando era criança nunca dar à mãe o dinheiro que ganhasse com a sua carreira no cinema, uma vez que esta nunca acreditou na sua potencialidade enquanto realizador.

Tais declarações foram feitas numa conversa com Brian Koppelman no seu podcast 'The Moment'.

O cineasta relata que começou a escrever os primeiros guiões, ainda em criança, na escola primária, algo que foi encarado pelos professores como um "ato de rebeldia" ou de "desafio", uma vez que se dedicava a isto em vez de às tarefas escolares.

Tarantino recorda ainda uma discussão que teve com a mãe num momento complicado no qual não se conseguia adaptar à escola. Nessa altura, a progenitora disse que a sua "carreirazinha" estava terminada.

"'Ah, e já agora, esta 'carreirazinha de guionista'', com os dedos a fazer aspas e tudo, 'esta 'carreirazinha de guionista' que estás a fazer? Essa m**** acabou!'", descreve.

"Quando ela disse isso daquela forma sarcástica, na minha cabeça, eu pensava. 'Ok, minha senhora. Quando eu me tornar num escritor de sucesso, nunca verás um cêntimo do meu sucesso. Não haverá casa para ti. Não haverá férias para ti, não haverá um Cadillac do Elvis para a mamã. Não vais ter nada. Porque disseste isso", descreve.

"E mantiveste a tua palavra?", questionou Koppelman.

"Sim, sim. Ajudei-a a sair de um problema com os impostos. Mas não há casa. Não há Cadillac", notou.

Apesar da sua mãe continuar viva, Tarantino decidiu cumprir a sua promessa, explicando o motivo. "Há consequências pelas tuas palavras enquanto lidas com crianças, lembra-te, há consequências pelo teu tom sarcástico sobre o que é importante para eles".

Leia Também: Quentin Tarantino revela que o pai só o quis conhecer quando ficou famoso