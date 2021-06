Mais de 2500 estrelas ao longo do Passeio da Fama de Hollywood prestam homenagem às celebridades do passado e do presente, mas a cada ano aprendemos como o seu legado pode ser instável.

O outrora celebrado apresentador de 'The Apprentice', por exemplo, acabou por se tornar um dos presidentes mais controversos que os Estados Unidos já viram. Como tal, a sua estrela foi repetidamente vandalizada — e de maneiras muito criativas, como verá — com a alteração mais recente sendo uma barricada e uma placa colocada sobre ela. Aparentemente, a Câmara de Comércio de Hollywood está cansada de pagar pelos reparos!

E a estrela de Trump certamente não é a única a ser escolhida no Passeio da Fama de Hollywood. Clique nesta galeria para descobrir de que outras formas foram vandalizadas as estrelas das lendas de Hollywood.

