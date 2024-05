Rodrigo Paganelli e Sara Santos foram muito felizes na série 'Morangos Com Açúcar' e prova disso mesmo é a mais recente partilha do ator nas redes sociais.

Rodrigo, nas stories do Instagram, mostrou o reencontro com Sara, recordando os fãs da série juvenil da TVI do facto de os dois terem formado um casal romântico nesta produção.

"Quem se lembra da Simara e do Filipe dos 'MCA'?", questionou Rodrigo, como poderá ver mais abaixo.

© Paganelli e Sara Santos

