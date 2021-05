Vem aí mais uma temporada do programa da SIC - 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. A estreia vai acontecer no final deste mês e marca também o regresso de Andreia Rodrigues ao pequeno ecrã, pouco tempo depois de ter sido mãe pela segunda vez.

"O programa que levou a cidade ao campo está de volta, para nos divertir e apaixonar... Será que vamos ter de novo uma agricultora? Uma coisa é certa! Aqui, o amor vai triunfar! 'Quem Quer Namorar com o Agricultor? Nova Temporada' estreia dia 30, na SIC", informa-se na conta de Instagram da SIC.

Veja o vídeo promocional.

