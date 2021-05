Vanessa Martins celebra esta quinta-feira 35 anos e o dia começou com uma onda de mensagens carinhosas nas redes sociais, nomeadamente do ex-marido, Marco Costa.

O pasteleiro publicou uma Instagram Story em que dedica a Vanessa rasgados elogios.

"Quis a vida que tomássemos caminhos diferentes... Mas sabes que te desejo sempre o melhor e estarei sempre aqui para tudo. Neste dia, só quis dizer que tenho muito orgulho em ti. És uma super mãe, o Sadik não conseguia ter uma mãe melhor. Que tenhas um dia muito feliz junto de quem amas", escreveu.

A mensagem acompanha uma fotografia de Vanessa Martins com Sadik, o cão que adotaram quando eram ainda casados.

Publicação de Marco Costa© Instagram

Vanessa Martins e Marco Costa começaram a namorar em 2014 e trocaram alianças dois anos depois. Em 2018 anunciaram a primeira separação, tendo-se reconciliado meses depois. No verão do ano passado, a empresária e o pasteleiro emitiram um comunicado no qual afirmaram que o casamento tinha chegado ao fim.

