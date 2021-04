Vanessa Martins esteve hoje à conversa com a RFM no âmbito do espaço 'Wi Fi', onde abordou os mais diversos assuntos. Um dos inevitáveis, sobre o qual ainda é muito questionada pelo público, foi referente ao divórcio de Marco Costa, de quem se separou no ano passado.

"Vivemos uma relação, sabíamos que não funcionava e a coisa mais feliz que fizemos na vida foi dar a oportunidade a ambos para sermos novamente felizes com outras pessoas", começou por reparar a empresária.

"Prefiro divorciar-me mil vezes, do que ser mil vezes infeliz. Eu caso e divorcio as vezes que foram precisas, porque só estou aqui uma vez. Não vou ficar a minha vida toda num relacionamento errado, nem por mim, nem por mais ninguém. Ou fico sozinha e sou feliz à mesma, ou estou com alguém que preencha aquela espaço de tempo. Se preencher 50 anos, fico 50 anos, mas se só me preencher cinco anos eu não vou ficar por ninguém", defendeu.

"Sou muito prática nisso. Como há pessoas que não são muito práticas e vivem um bocadinho no meio da Cinderela, que não existe... a vida é isto: uma constante busca da pessoa perfeita, se é que existe", completou.

Note-se que, alegadamente, Vanessa Martins encontra-se num relacionamento com digital influencer Miguel Ângelo, algo não confirmado pela mesma durante esta conversa.

