"Já sabes que a Vanessa namora?", quiseram saber os fãs de Marco Costa numa sessão de perguntas e respostas na rede social Instagram. Esta foi a primeira vez que o famoso pasteleiro foi confrontado com a alegada nova relação da ex-mulher.

"Não faço a mínima ideia. Mas tal como sei que ela quer o melhor para mim, só quero o melhor para ela. Que seja muitoooo feliz", respondeu Marco, referindo-se desta forma à suposta relação de Vanessa com o digital influencer Miguel Ângelo.

Curiosos, os fãs não ficaram por aqui no que diz respeito a perguntas relacionadas com a separação.

"Porque é que ainda não apagaste as fotos com a Vanessa, uma vez que ela já partiu para outra?", questionou um outro internauta.

"Porque apagar as fotos do meu perfil, não apaga memórias de algo que aconteceu na minha vida. E mesmo que tenha acabado, foi muito bom. A vida não se apaga, pelo contrário, seguimos em frente. As que ficaram para trás, lá ficam. Venham as próximas fotos", explicou o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Por fim, os seguidores quiseram saber se Marco continua solteiro e este não tardou em afirmar: "Neste momento? Estou divorciado".

Marco Costa e Vanessa Martins, recorde-se, anunciaram a separação há apenas oito meses.

