O filho de Mia Rose e Miguel Cristovinho teve este ano duas festas de aniversário. Depois de em julho de 2020 terem decidido separar-se, os dois cantores optaram por, aparentemente, ano não se juntarem este ano para celebrar os três anos do pequeno Mateus.

Tal como é possível perceber pelas publicações de ambos nas redes sociais, Mateus teve direito a duas festas de aniversário: uma com a mãe e a família materna e outra com o pai, a família e os amigos do músico dos D.A.M.A.

No conjunto de imagens, que pode ver na galeria, da festa organizada por Mia Rose, a cantora declarou:

"24.04.21 O dia mais importante do meu ano. Eu amo este menino mais do que amei qualquer coisa neste mundo. Ele é meu propósito e a razão de eu sorrir todos os dias. Estou muito grata por ele e por ser sua mãe. Sou uma mãe verdadeiramente babada por este pequeno pudim da minha vida".

Por seu turno, Miguel Cristovinho também partilhou as imagens da festa que fez para o filho e na legenda das fotografias que registaram a celebração lembrou ao filho que tem "a melhor família do mundo".

Espreite a galeria para ver as imagens das duas festas de anos do pequeno Mateus.

