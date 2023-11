Sofia Vergara anunciou o seu divórcio de Joe Manganiello em julho passado, após sete anos de casamento. Agora, a atriz parece ter iniciado uma nova relação com o cirurgião ortopédico Justin Saliman, um renomado médico e empresário, com quem foi vista recentemente a jantar em Santa Monica.

A primeira vez que foram vistos juntos foi há poucos dias, no final de outubro. Mas quem é ao certo Justin Saliman? Médico de renome, fundou a Ceterix Orthopaedics, empresa que criou em 2008 e que lhe trouxe fortuna, sendo também uma referência na medicina ortopédica.

Continua a exercer a profissão de cirurgião no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, e tem participado de diversas palestras, que já o levaram à televisão. Além disso, a sua ligação a Hollywood já não é nova: Justin foi casado com a atriz Bree Turner durante dez anos e tem com ela dois filhos em comum, Stella, de treze anos, e Dean, de onze.

Em 2018 a relação chegou ao fim e o médico e a atriz alegaram como motivo do divórcio "diferenças irreconciliáveis", segundo avançou a revista 'People'.

