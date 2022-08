Cláudio Ramos resolveu apresentar-se aos seguidores do Instagram através de uma partilha na qual fala sobre os seus gostos mais pessoas.

"Olá, sou o Cláudio tenho 48 anos e gosto muito de gelado", é desta forma que o comunicador da TVI dá início ao desabafo, no qual ficamos a conhecer todas as coisas que não dispensa na sua vida.

"[gosto] De cinema. De azul escuro. De branco. De sushi. De esparguete com frango. De cerveja. De cheiro a terra molhada. De praias desertas. De cuecas brancas. De meias com cor. Do inverno. De lençóis brancos. De dormir nu. De esplanadas. De ler biografias. De escrever. De música. De teatro. De andar na rua sem destino. De ouvir. De falar. De discutir. De rezar. De orar. De amar. De descobrir. De arrumar. Da rotina. De diários. De fotografias em papel. De jantar fora. De desafios. De mim", completa.

