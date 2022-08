Logo após ter estado à frente do programa das tardes de sábado da TVI para substituir Ruben Rua, Cláudio Ramos deixou uma mensagem no Instagram onde fala desta experiência.

"Feito! Para a semana o Rúben volta das suas merecidas férias para um lugar onde, como diz a Maria, ‘são muito felizes’. Não me admira, confirmei hoje o que digo há muito tempo: é um programa de família. Obrigado a todos", escreveu ao lado de duas fotografias onde aparece com Maria Cerqueira Gomes, que é quem apresenta o 'Em Família' com Ruben Rua.

Após a publicação, Cláudio Ramos recebeu várias mensagens de seguidores que gostaram de o ver no programa.

