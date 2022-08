O aniversário de Meghan Markle, que esta quinta-feira, 4 de agosto, completa 41 anos de vida, foi tema na rubrica Conversas de Verão, que comenta as notícias do social no programa 'Dois às 10'.

O tema levou o apresentador Cláudio Ramos a manifestar, uma vez mais, a sua opinião inflamada sobre os duques de Sussex, o facto de estes terem decidido abandonar os deveres reais e as polémicas declarações que ambos fizeram sobre a família real.

"Ele é que se portou muito mal. Foi muito injusto com a avó, foi muito injusto com a família. Tudo o que ele disse, foi ele. Ela foi uma pessoa que chegou, não gostou... Ela não tem nenhuma obrigação com a casa real", notou Cláudio.

Por seu turno, Maria Botelho Moniz revelou ter a opinião de que os duques de Sussex ficaram revoltados ao perceberem que por saírem do núcleo sénior da realeza deixaram de ter vários privilégios.

