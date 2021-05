A atriz brasileira Cláudia Raia, defensora dos direitos das mulheres, recorreu esta segunda-feira às suas redes sociais para abordar um tema ainda considerado tabu: a sexualidade na terceira idade.

"Quem disse que intimidade, amor ou prazer têm idade? Amar é simples, fácil, para todas as horas e com quem você achar que merece tudo isso. Que tal permitir-se hoje?", escreve a atriz, atualmente com 54 anos, na legenda de um conjunto de imagens que resultam de um ensaio fotográfico do fotógrafo John Rankin Waddell sobre o tema.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as fotografias:

